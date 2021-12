La Turquie va envoyer 15 millions de doses de vaccins anti-Covid en Afrique, a promis samedi le président Recep Tayyip Erdogan lors d'un sommet réunissant plusieurs dizaines de dirigeants du continent à Istanbul. Ce sommet qui s'est ouvert vendredi est le troisième du genre, destiné à renforcer le partenariat avec le continent dont le chef de l'Etat a visité plus d'une trentaine de pays. Dans une allocution samedi, Erdogan a annoncé que la Turquie prendrait en charge l'acheminement des 15 millions de doses destinées à enrayer la propagation de la pandémie sur le continent. Les chercheurs Turcs ont développé leur propre vaccin, le "Turkovac" et déposé une demande d'approbation d'urgence: dès que ce sera fait, ce vaccin sera partagé avec l'Afrique a promis le président. Au cours de la semaine écoulée, le nombre d'infections au nouveau coronavirus a augmenté de 57 % sur le continent, l'Afrique du Sud où a été identifié le variant Omicron étant le pays le plus touché. Erdogan a par ailleurs exprimé le souhait de renforcer les échanges avec l'Afrique dans un grand n ombre de domaines, dont la santé, la défense, l'énergie et l'agriculture et les technologies. "Le potentiel réel entre nous va bien au-delà de nos objectifs actuels", a-t-il insisté. Selon le ministre des Affaires étrangères turc Mevlut Cavusoglu, seize chefs d'Etat et 102 ministres africains prennent part au sommet qui s'achève samedi et qui a donné lieu à de nombreux entretiens bilatéraux avec les responsables turcs. M. Erdogan s'est notamment entretenu en privé avec les leaders d'Ethiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed et du Nigeria, le président Muhammadu Buhari.