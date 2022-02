Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar a reçu, mardi à Alger, l'ambassadeur d'Italie à Alger, Giovanni Polizzi, avec qui il a examiné l'état et les perspectives de la coopération et du partenariat industriels entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère.

Les deux parties ont évoqué "les relations étroites et stratégiques" entre l'Algérie et l'Italie aux plans politique et économique, exprimant "la volonté des deux pays de consolider et d'intensifier la coopération et le partenariat industriel à travers des projets d'investissement fructueux".

A ce propos, Zeghdar a appelé les entreprises italiennes, constituées essentiellement de petites et moyennes entreprises, à "investir en Algérie et à renforcer leur présence sur le marché algérien à travers des partenariats gagnant-gagnant, en se lançant dans projets dans les domaines des industries manufacturières et agroalimentaires, des industries mécaniques ou encore des textiles".

Pour sa part, l'ambassadeur d'Italie a fait part du "grand intérêt" affiché par les entreprises de son pays en vue d'investir en Algérie, notamment dans "les industries mécaniques et manufacturières, ainsi que dans les énergies renouvelables et les mines", a conclu le communiqué.