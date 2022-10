Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé, jeudi dans un communiqué, le lancement d'une plateforme numérique dédiée au dépôt et suivi des dossiers de soutenance des thèses de doctorat.

"Le ministère a lancé, le 20 octobre courant, une plateforme numérique dédiée au dépôt des dossiers de soutenance des thèses de doctorat, et ce, dans le cadre de ses efforts visant à faciliter et à simplifier les procédures administratives", précise la même source.

Cette plateforme est accessible sur le lien: www.progres.mesrs.dz/webfve.

Le ministère a appelé "les étudiants qui s'apprêtent à soutenir leurs thèses de doctorat à prendre attache avec leurs établissements universitaires pour obtenir leur comptes d'accès à la plateforme en vue de déposer un dossier numérique qui fera l'objet d'examen et suivi via la plateforme par les intervenants concernés".

Cette opération "s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre effective du Plan principal du secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique présenté et débattu lors de 7 chantiers à l'occasion de la tenue de la Conférence des universités le 24 octobre courant à l'université d'Alger 1 Benyoucef Benkhadda", rappelle la même source.

Ledit plan comporte 7 axes stratégiques et 16 objectifs à concrétiser à travers 85 projets de numérisation des différents services du secteur visant à modernise l'administration et la gouvernance en matière pédagogique, de recherche scientifique et d'autres différents services dont l'application "MyBus".