Les forêts de la chaîne montagneuse s'étendant du Djebel Boukornine aux frontières de Borj Cédria dans le sud de la capitale tunisienne ont connu, depuis mardi, d'énormes incendies ayant ravagé de vastes superficies du couvert forestier et végétal de la région.La chaleur intense, les vents violents et le relief accidenté ont contribué à la propagation rapide des feux, sachant que les plateaux du sud de Tunis surplombent les plus grandes villes situées dans la banlieue de la capitale, notamment Ezzahra, Hammam Lif, Borj Cédria et Bou Mhel. A noter que les forces de la Protection civile à Tunis ont repris, mercredi à l'aube, les opérations d'extinction des feux à l'aide de bombardiers, tandis que les dispositifs de l'armée nationale continuent à protéger les agglomérations, de peur que le feu ne se répande dans les quartiers peuplés.