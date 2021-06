L'Algérie a occupé la troisième place au niveau africain en matière de capacités d'énergies renouvelables installées avec 0,5 Gigawatts (GW) à fin 2020, après l'Afrique du Sud et l'Egypte, a indiqué le rapport mondial sur l'état des énergies renouvelables de l'initiative REN21. Au terme de l'année écoulée, les principaux pays africains en terme de capacité étaient l'Afrique du Sud avec 3,8 GW, l'Egypte avec près de 2 GW et l'Algérie avec 0,5 GW, fait savoir le rapport de REN21 regroupant scientifiques, gouvernements, ONG et industriels. Plusieurs pays d'Afrique ont mis en service de nouvelles capacités en 2020, fait observer par ailleurs le document. "La plus grande centrale d'Afrique de l'Ouest (50 MW) a été mise en service au Mali, où l'hydroélectricité représente environ la moitié de la capacité installée du pays mais fournit une production de plus en plus variable en raison des changements hydrologiques", a-t-il noté. Des projets de taille moyenne à grande ont été mis en service ou ont commencé à être construits dans plusieurs autres pays, dont l'Egypte, l'Ethiopie, l e Ghana, la Somalie et l'Afrique du Sud, ajoute REN21, précisant qu'en Egypte, "la suppression progressive par le gouvernement des subventions sur les prix de détail de l'électricité augmente l'attrait du solaire photovoltaïque distribué pour les usages résidentiels, commerciaux et industriels". Dans ce sens, le rapport fait savoir que l'entreprise, Mondragon Assembly (Espagne) a fourni des lignes d'assemblage pour de nouvelles installations de production de modules en Algérie et en Egypte, durant l'année écoulée. == Record de nouvelles capacités dans le monde en 2020 == Par ailleurs, malgré les impacts de la pandémie de la Covid-19, les énergies renouvelables ont établi un record mondial de nouvelle capacité électrique en 2020. Elles ont été la seule source de production d'électricité à enregistrer une augmentation nette de la capacité totale, révèle le rapport.