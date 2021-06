Une rencontre d'affaires virtuelle sera organisée ce lundi entre des opérateurs économiques danois dans le secteur énergétique et le groupe Sonatrach pour échanger autour de la production d'énergie et de la transition verte, a indiqué l'ambassade du Danemark en Algérie dans un communiqué. "L'ambassade du Danemark en Algérie organise, en collaboration avec le groupe Sonatrach et avec la participation de l'Agence danoise State of Green, une rencontre d'affaires virtuelle avec des opérateurs danois dans le domaine de l'énergie", fait savoir le communiqué. Cette rencontre d'affaires sera ouverte par le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar et l'ambassadeur du Danemark en Algérie, Vanessa Vega Saenz, précise la même source. A cette occasion, le groupe Sonatrach et l'agence State of Green présenteront les expériences algériennes et danoises en matière de production d'énergie et de transition verte. Selon la représentation diplomatique, 20 sociétés danoises pourront ensuite, lors de quatre forums sectoriels (énergies renouvelables, services, équipement et financement), présenter leurs solutions et échanger avec les différentes directions concernées au niveau de Sonatrach (Business development & Marketing, New resources, Corporate finances, Procurement & logistics, Exploration & production ainsi que Engineering & Project management).