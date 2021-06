Quatre majors de l'industrie pétrolière, à savoir Shell, Exxon Mobil, Total et Eni, vont investir 10 milliards de dollars dans un projet au Nigeria suite à la conclusion d'un accord avec le gouvernement du pays. Cet accord, conclu tout récemment, intervient après qu'une issue ait été trouvée à un différend entre ces majors et l'Etat nigérian au sujet d'une nouvelle taxation visant à accroitre les recettes étatiques en lien avec le secteur pétrolier. Depuis novembre 2019, le Nigeria a adopté une nouvelle loi sur le pétrole qui soumet dorénavant les compagnies pétrolières internationales à une taxe forfaitaire de 10% sur les champs en mer et de 7,5% sur les champs on-shore, contre 5% auparavant. Ce nouveau contrat d'une durée de 20 ans et portant également sur le partage de la production pour le gisement Oil Mining Lease (OML 118 ) ouvre la voie pour des investissements de 10 milliards de dollars ayant été suspendus du fait des mésententes entre les différentes parties. Ces investissements visent le développement du bloc OML 118 abritant le champ Bonga dont la p roduction journalière devrait croître de 150 000 barils pour atteindre environ 350 000 barils.