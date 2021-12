"Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ?". Les électeurs de ce territoire d'outre-mer sont appelés à se prononcer dimanche, une troisième fois, sur l'accession à la pleine souveraineté de l'archipel. Un scrutin que les indépendantistes ont décidé de bouder alors que les deux précédents référendum organisés en 2018 et 2020 avaient été remportés par le camp loyaliste. Observateurs de l'ONU, délégués de la commission de contrôle et renforts de la gendarmerie : tout est en place pour le troisième référendum d'autodétermination prévu dimanche 12 décembre en Nouvelle-Calédonie, que les indépendantistes ont décidé de bouder. Les deux précédents référendum organisés dans le cadre de l'accord de Nouméa en 2018 et 2020 avaient été remportés par le camp loyaliste, mais avec un score en baisse passant de 56,7 % à 53,3 % de voix pour le non à l'indépendance. Le territoire, qui avait réussi à échapper à l'épidémie de Covid-19 en fermant ses frontières début 2020, a été rattrapé par le virus en septembre, avec un bilan de 280 décès, touchant majoritairement les Kanak. Les indépendantistes ont demandé le report du scrutin en raison de l'impossibilité de "mener une campagne équitable" à cause de l'épidémie, ce qui a été refusé par le gouvernement, poussant le Front de Libération nationale kanake socialiste (FLNKS) à appeler ses militants à ne pas aller voter. Mardi, le Conseil d'État a rejeté la demande d'un collectif de citoyens de reporter le référendum, estimant que le contexte sanitaire ne faisait "pas obstacle" au déroulement du scrutin. De son côté, le Sénat coutumier, institution qui incarne le pouvoir traditionnel kanak, a demandé jeudi "aux citoyens kanak et aux progressistes calédoniens d'observer une journée nationale de 'deuil kanak' le 12 décembre 2021 en ne se rendant pas aux bureaux de vote".