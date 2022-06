Cinq planètes seront visibles dans le ciel avant l'aube ce week-end, offrant aux amateurs d'astronomie l'occasion d'observer à l'œil nu un alignement rare de Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. A partir de vendredi et pendant tout le mois de juin, les cinq planètes apparaîtront alignées à l'horizon est avant le lever du soleil. Le défilé de planètes sera aligné dans l'ordre de leur distance au soleil, Mercure, la plus proche de l'étoile, apparaissant le plus bas sur l'horizon et Saturne le plus haut dans le ciel nocturne. Ce phénomène rare ne s'est pas produit depuis décembre 2004, et cette année, la distance entre Mercure et Saturne sera plus faible, selon le site spécialisé Sky &, Telescope. Pour obtenir les meilleures vues, les observateurs du ciel de l'hémisphère nord doivent sortir environ 30 minutes avant le lever du soleil et choisir un endroit offrant une vue dégagée sur l'horizon est et sud-est.