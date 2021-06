Emirates, la compagnie aérienne de Dubaï, a annoncé mardi des pertes annuelles d'environ 4,5 milliards d'euros, une première en plus de trois décennies en raison des blocages et restrictions liés à la pandémie de coronavirus ayant durement frappé le secteur de l'aviation. "En raison des restrictions de vol et de voyage liées à la pandémie, la compagnie aérienne a enregistré une perte de 20,3 milliards de dirhams (plus de 4,5 milliards d'euros), après un bénéfice de 1,1 milliard de dirhams (près de 247 millions d'euros) l'année dernière", a déclaré Emirates dans un communiqué. La compagnie aérienne, qui comme les autres a été contrainte de suspendre temporairement ses activités au printemps 2020, a vu ses recettes chuter de 66% pour atteindre 6,9 milliards d'euros. Au cours de l'année fiscale, qui se termine en mars, Emirates a transporté 6,6 millions de passagers, soit une baisse de 88% par rapport à la même période précédente (de mars 2019 à mars 2020). Le groupe a été "durement touché par la baisse de la demande de voyages aériens internationaux, les pays ayant fermé l eurs frontières et imposé des restrictions strictes aux voyageurs", a expliqué son président-directeur général, cheikh Ahmed ben Saïd Al-Maktoum, cité dans le communiqué. Dans ce contexte, des licenciements ont frappé tous les secteurs du groupe "pour la première fois" de son histoire, les effectifs ayant été réduits de 31% pour atteindre 75.145 employés. Le groupe Emirates comprend Emirates Airlines et Dnata, sa branche des services aériens et aéroportuaires. A elle seule, Emirates Airlines a réduit de 32% son personnel, passé de 60,033 à 40,801, avec notamment une horde de pilotes, de stewards et d'hôtesses de l'air venus du monde entier qui ont été remerciés au cours de l'année.