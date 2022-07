Emirates, la plus grande compagnie aérienne internationale au monde, recherche des candidats pour rejoindre son équipe internationale de personnel de cabine. Des journées d'évaluation sont prévues à Alger en Juillet. La compagnie aérienne basée à Dubaï est à la recherche de personnes qui se passionnent pour offrir un accueil simple mais personnalisé tout en créant des moments mémorables pour ses passagers. La sécurité étant l’une des principales priorités d’Emirates, le candidat idéal dirigera et contrôlera en toute confiance la gestion des services aériens, la sécurité et les procédures de sécurité. Tous les membres d’équipage d’Emirates bénéficieront d’une expérience d’apprentissage de classe mondiale dans les installations de pointe de l’entreprise à Dubaï. Les candidats qui espèrent donner un envol à leur carrière doivent soumettre une candidature en ligne accompagnée d'un curriculum vitae (CV) actualisé en anglais et d'une photo récente. De plus amples informations sur les exigences du processus de sélection sont disponibles ici.

Les candidats devront se préparer à passer la journée entière sur place.

L’équipe de cabine d'Emirates, qui est véritablement mondiale, représente 160 nationalités, ce qui reflète la diversité de sa clientèle et ses opérations internationales dans plus de 130 villes sur six continents, en utilisant une flotte moderne de plus de 200 avions à large fuselage. La compagnie aérienne est le plus grand opérateur mondial de Boeing 777 et d'Airbus A380.

Emirates offre aux candidats des opportunités de carrière exceptionnelles, avec d'excellentes installations de formation et un large éventail de programmes de développement pour ses employés. Tous les membres d'équipage d'Emirates sont basés dans la ville cosmopolite et passionnante de Dubaï et bénéficient d'un package d'emploi attractif qui comprend une variété d'avantages tels qu'un salaire non imposable, un logement gratuit fourni par la compagnie, un transport gratuit vers et depuis le lieu de travail, une excellente couverture médicale ainsi que des réductions exclusives sur le shopping et les activités de loisirs à Dubaï. Le réseau mondial en pleine expansion d'Emirates offre de nombreuses possibilités de voyage à travers le réseau de la compagnie, qui s'étend sur six continents. Le personnel de cabine d'Emirates bénéficie d'avantages attrayants pour eux-mêmes, leur famille et leurs amis sur toutes les destinations desservies par la compagnie.

Emirates dessert l’Algérie depuis 9 ans et propose actuellement 4 vols au départ d’Alger.