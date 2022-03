La brigade de lutte contre l'émigration clandestine de la circonscription centre de la Police judiciaire a arrêté une bande criminelle organisée impliquée dans une affaire de traite d'êtres humains et de trafic de migrants par mer au niveau de la côte ouest d'Alger, a indiqué mardi la cellule de communication de la Sûreté de wilaya d'Alger.

Cette affaire "a été traitée dans le cadre de la lutte contre l'émigration clandestine par les canots de la mort, et suite au sauvetage de trois personnes par les garde-côtes à environ 50 milles de la côte, a précisé la même source, ajoutant que "onze autres migrants ayant tenté la traversée clandestine en direction d'un pays européen sont portés disparus".

"En coordination avec le Parquet territorialement compétent, la brigade de lutte contre l'émigration clandestine de la circonscription centre de la Police judiciaire a arrêté trois suspects âgés entre 30 et 40 ans", indique la même source.

L'opération s'est soldée par la saisie de "deux bateaux de pêche, deux moteurs, trois téléphones portables, une somme d'argent, une boussole et trois gilets de sauvetage".

"Une fois les investigations achevées, les suspects seront déférés devant la Justice et poursuivis notamment pour traite d'êtres humains et trafic de migrants, et mise en danger de la vie d'autrui", a conclu le communiqué.