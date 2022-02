Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a tenu dimanche à Alger une réunion de coordination avec le Médiateur de la République, Brahim Merad, et le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar, pour trouver des mécanismes permettant de prendre en charge en urgence les préoccupations des industriels et des investisseurs liées au raccordement aux réseaux d’électricité et de gaz, a indiqué un communiqué du ministère.

La rencontre s'est déroulée au siège du ministère de l'Energie et des Mines, en présence de cadres des deux ministères et du PDG et de cadres du groupe Sonelgaz, a précisé la même source.

Cette réunion de coordination entre dans le cadre de la "poursuite des efforts visant à recenser les zones industrielles, les investisseurs et les zones d’activités non raccordés aux réseaux d’électricité et de gaz pour leur prise en charge en application des instructions et directives du président de la République pour la création d’une nouvelle dynamique économique", a souligné le communiqué.