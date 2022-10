En campagne pour les 13 sièges de la commune d’Ait Boumahdi (Tizi Ouzou), où son parti, le FFS est en compétition avec 3 autres listes, le Rassemblement national démocratique (RND) et les listes indépendantes Tagmats et Imnayen N’Elkheir, le candidat Said Hadjal a jugé "important" de veiller à ce que les citoyens puissent à travers les comités de villages et les associations participer à l’élaboration du plan de développement de la collectivité.

Il a estimé que le plan de développement local doit correspondre au mandat de l’Assemblée qui est appelée à organiser des rencontres avec la société civile pour connaître les doléances des citoyens. Les rencontres seront également, l’occasion pour les élus de connaitre l’appréciation des citoyens de la gestion de la collectivité, a-t-il dit.

Dans cette démarche de gestion participative et consultative, M. Hadjal a relevé que pour être efficace, "il est nécessaire d’instituer des commissions internes qui présenteront des études et des propositions dans les domaines de leurs spécialités, pour orienter la prise de décisions par l’assemblée".

"La bonne gouvernance exige, par ailleurs, l’optimisation des moyens, rôle dévolu à l’encadrement de la collectivité qui doit assurer la supervision et veiller à garantir une bonne qualité du service", a souligné le candidat.

Les candidats du FFS poursuivent leur sorties de proximité et plusieurs rencontres avec les citoyens sont programmées à travers les villages d’Ait Boumahdi, le but étant de tenter, durant les derniers jours de la campagne, qui sera clôturée le 11 octobre à minuit, de convaincre les électeurs de cette commune de choisir leur liste le jour du vote.

Deux communes de la wilaya de Tizi-Ouzou, à savoir Ait Mahmoud et Ait Boumahdi sont concernées par ces élections communales partielles pour lesquelles deux partis politiques, le Front des forces socialistes (FFS) et le Rassemblement national démocratique (RND) et 4 listes indépendantes (Tiguejda, Tasqamouts N’Oussirem, Imnayen N’Elkheir et Tagmats), sont en lice.