"Le large appui à cette candidature algérienne traduit la confiance accordée à l’Algerie pour mener les négociations pour l’adoption de la convention internationale sus mentionnée .Ainsi, la communauté internationale a manifesté son adhésion aux visions et savoir faire de la diplomatie algérienne , sous la conduite du Président de la républqiue Abdelmadjid Tebboune ." souligne le communiqué du MAE.

"La communauté internationale a ainsi réitéré son adhésion à l’attachement de l’Algérie aux valeurs universelles d’égalité, de souveraineté et d’indépendance ainsi qu’aux principes d’inclusivité, de transparence et de neutralité qui doivent prévaloir durant les négociations futures. Ce succès mérité, couronne les efforts intensifs menés à Vienne et à New York pour renforcer le rôle et la place de l’Algérie sur la scène internationale. Il confirme la confiance et le crédit accordés à l’Algérie pour mener positivement des négociations ardues." affirme également le communiqué.

Le MAE rappelle dans son communiqué, que le comité ad hoc intergouvernemental chargé de l’élaboration d’une convention internationale sur la lutte contre l’utilisation des technologies de l'information et des communications à des fins criminelles, a été institué par la résolution 74/247 adopté par assemblée générale des Nations Unies le 27 décembre 2019.

Le MAE indique que le ministre Sabri boukadoum a adressé des messages de remerciement au président de la comission de l' Union Africaine et à ses homologues et frères africains pour l’appui apporté à la candidature algérienne.