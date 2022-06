Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi a mis l'accent, mardi à Sidi Belabbès, sur la nécessaire élaboration d'une carte pédagogique adaptée à la nature de la région et aux besoins des jeunes désirant intégrer le monde de l'emploi.

La position géographique de la wilaya lui a permis d'être un pôle industriel et agricole, ce qui exige l'élaboration d'une carte pédagogique adaptée à la nature de la région, à travers l'intensification des formations dans le domaine de l'agriculture, a déclaré le ministre dans une conférence de presse animée dans le cadre de sa visite d'inspection dans la wilaya.

A cette occasion, Merabi a appelé les cadres du secteur de cette wilaya à accorder davantage d'importance au modèle d'apprentissage, étant l'un des plus important modes qui permettent aux diplômés du secteur d'intégrer le marché de l'emploi, d'autant que le secteur de la formation constitue un maillon essentiel du décollage économique.

Cela nécessite d'adopter une stratégie médiatique efficace pour faire la promotion du secteur de la formation, en coopérant avec les médias, en organisant des portes ouvertes et des expositions des produits du secteur et en établissant une coordination avec la société civile, notamment après la signature d'accords de partenariat avec les représentants de la société civile, selon le ministre.

"Pour assurer les conditions et moyens pédagogiques appropriés à la formation des stagiaires, des professionnels et des étudiants, il faudrait transférer les équipements inexploités vers d'autres établissements de formation pour permettre aux stagiaires d'en tirer profit, l'Etat ayant mobilisé de grands moyens pour le secteur de la formation", a-t-il dit.

Merabi a appelé les établissements de formation à intensifier les projets et les investissements en dehors du budget et à recourir au jumelage entre les établissements de formation et d'enseignement professionnels à travers les wilayas à partir de septembre "en vue d'insuffler une dynamique au sein du secteur et permettre aux stagiaires de bénéficier de l'expertise et des échanges".

Il a annoncé l'organisation d'une exposition nationale du tapis algérien dans la ville de Tizi Ouzou avec la participation de toutes les wilayas.

Le ministre a entamé sa visite d'inspection par la commune de Ras El Ma où un exposé a été donné sur le secteur au Centre de formation professionnelle Abdelali Abdelkrim.

Après s'être rendu à la zone industrielle dans la commune de Sidi Belabbès pour visiter les apprentis du secteur auprès d'une entreprise de formation privée et une académie, le ministre a clôturé sa visite en assistant aux travaux d'un atelier régional des corps d'inspection des wilayas de l'ouest du pays, en complément de la série des ateliers organisés auparavant à Ghardaïa, Alger et Constantine.