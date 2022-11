30 familles palestiniennes d’un quartier d'El Qods-Est ont reçu un avis d’expulsion alors qu’un document montre que le terrain leur appartient, indique l'association France Palestine solidarité (AFPS). Ces familles qui ont reçu des ordres d'expulsion, vivent depuis 60 ans dans le quartier palestinien d’al-Sawahra, qui borde la partie sud d'une colonie, selon l'association. Les ordres exigent que les familles quittent les maisons et les vergers voisins, bien qu’un document indique que les terres appartiennent à des Palestiniens, d'après la même source. Cinq générations de la famille Qunbar ont vécu dans ces maisons. Naif Qunbar, 68 ans, a déclaré que son grand-père avait acheté le terrain et que la famille y vivait depuis 60 ans. Il a 12 enfants, dont six vivent également dans cette maison. Il a déclaré que les colons avaient essayé d’acheter les maisons pour "beaucoup d’argent" en 2000, et à nouveau en 2010, mais les familles ont refusé.