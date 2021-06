Les travaux de réalisation d’une zone frontalière franche pour les activités économiques vont être lancés prochainement dans la commune de Taleb-Larbi (80 km Est d’El-Oued), a-t-on appris mardi des responsables de cette collectivité. Cette zone franche a été délimitée sur une superficie de 500 hectares, extensible à 2.000 ha, au niveau de la zone de Bir-Bouaroua, près du poste frontalier Taleb-Larbi, aux frontières avec la Tunisie, a précisé à l’APS le président de l’Assemblée populaire communale de Taleb-Larbi, Brahim Douim. Le projet s’inscrit dans le cadre d’un ambitieux programme portant création de zones franches sur le territoire de cinq wilayas frontalières, à savoir El-Oued, Tamanrasset, Tindouf, Illizi et Adrar, dans le but de promouvoir les opportunités de l‘investissement économique hors-hydrocarbures, a-t-il souligné. Il permettra aux promoteurs de se lancer dans une dizaine (10) d’activités économiques susceptibles de booster la dynamique économique dans la région, dont le stockage, la fabrication, la distribution, la réexportation, les services et autr es activités, a-t-il détaillé. M.Douim a fait part aussi de la mise en place, par souci d’impulser les activités économiques dans le Sud et de contribuer au développement de l’économie nationale, d’une batterie de mesures et d’avantages au profit des opérateurs économiques en zones franches, dont l’exonération des investissements d’impôts et taxes et toutes opérations d’imputation à caractère fiscal, parafiscal ou douanier, en sus de l’octroi éventuel de prêts bancaires à taux réduits. La création d’une zone frontalière franche pour activités économiques, une des préoccupations soulevées par les opérateurs économiques de la wilaya d’El-Oued, notamment au volet agricole, devra constituer une "porte" frontalière d’exportation des produits agricoles et d’aller à la conquête des marchés extérieurs.