Une pièce de théâtre intitulée "Karie El-Findjane" (lecteur de tasse) sera en lice au festival international du monodrame, prévu du 13 au 16 mai prochain à Carthage (Tunisie), a-t-on appris lundi de l’association théâtrale "Djemiyat Essitar" à El-Oued. Cette pièce théâtrale One-man-show a été sélectionnée pour prendre part à ce prochain rendez-vous culturel international, après avoir rempli les critères et conditions du concours, a affirmé le producteur et réalisateur de la pièce, et aussi président de l’association, Ahmed Nabil Messai. Cette production artistique est l’une des treize (13) œuvres de monodrame sélectionnées parmi une centaine d’oeuvres réceptionnées par le jury de sélection. Ils représentent une dizaine de pays arabes et européens, à savoir l’Algérie, Palestine, Soudan, Maroc, Arabie Saoudite, Irak, Bahreïn, Libye, Italie, Roumanie et le pays hôte la Tunisie. D’une durée de 50 minutes, cette œuvre traite des questions liées à la déculturation et l'aliénation du monde arabe, de par ses idées figées et sa soumission, aux concepts empruntés d’une a utre sphère culturelle, loin de son appartenance théologique, historique et anthropologique. Produit par l’association précitée, cette œuvre théâtrale "Karie El-Findjane" est adaptée du livre de l’écrivain irakien Ali Abdennabi Ezzaïdi, interprétée par Soumia Bounab et mise en scène par Ahmed Nabil Messai.