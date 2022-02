L’intervention s’est déroulée durant huit heures sur une patiente quadragénaire ayant subi toutes les phases thérapeutiques suite à une mastectomie, a indiqué Taha Touati, praticien spécialiste en chirurgie esthétique.

Selon le praticien, cette opération chirurgicale très délicate, appelée également reconstruction autologue, est menée en technique de lambeau pédiculé qui consiste en l’utilisation de tissus propres du malade (peau, graisse, muscle), et leur greffe sur une autres partie du corps pour récréer le volume du sein.

Il a rappelé qu’il avait d’ores et déjà mené, en exerçant dans le secteur public, des interventions esthétiques réparatrices du sein, jugées, a-t-il dit, inefficaces dans la reconstruction autologue, dernière phase thérapeutique du cancer du sein et très importante au plan psychologique de toute femme ayant subi une mastectomie.

Le cancer du sein, de forte prévalence des autres types de cancer en Algérie, affectant une femme sur douze, est de plus en plus maîtrisé, avec un taux de guérison de 90% des malades, en raison du développement de la médecine et de la prise en charge médicale des patients.