Une campagne de promotion commerciale concernant la fibre otique à domicile (FTTH) a été lancée par la direction opérationnelle d’Algérie-Télécom (AT) dans la wilaya d’El-Meghaïer, où 2.000 logements seront prochainement raccordés à ce réseau, a-t-on appris dimanche de l’entreprise. Seconde du genre, cette campagne de promotion de cette technologie moderne de télécommunications (téléphone fixe et Internet), intervient à la suite de la mise en service en mars 2021 de cette technique au niveau des différentes communes de la wilaya, a indiqué le directeur opérationnel d’AT d’El-oued, Bachir Lamamra. Selon Lamamra, cette opération de promotion commerciale fait partie des moyens "efficaces" de communication entre l’entreprise et ses clients, en vue de vulgariser les avantages de ce produit visant l’amélioration de la qualité et la pérennité des prestations. Intervenant en application de la stratégie de l’entreprise portant prise en charge des attentes des citoyens et l’amélioration des prestations téléphoniques, cette campagne d’information de proximité cible, en sa seconde phase, quat re (4) quartiers du centre-ville d’El-Meghaier, avant de toucher les autres quartiers des huit communes de la wilaya. Le programme de cette campagne de promotion prévoit la désignation, par les équipes d’AT, de points de vente de proximité pour la fibre optique, afin de rapprocher les prestations des clients. Cette campagne, qui a donné lieu jusqu’ici à la commercialisation de 350 lignes du programme disponible, est encadrée par les agents de la direction commerciale relevant d’A.T d’El-oued et des équipes d’autres agences commerciales.