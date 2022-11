Les services de police ont saisi une quantité de 3 kg de kif traité et arrêté deux personnes dans la commune de Bougtob (wilaya d'El Bayadh), a-t-on appris dimanche auprès de la direction de la Sûreté de wilaya. Un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques a indiqué que l'opération a été menée par la brigade de recherche et d'intervention relevant du service de wilaya de la police judiciaire, suite à l'exploitation d'informations faisant état d'un individu activant dans la vente et le trafic de stupéfiants à Bougtob. Après la surveillance des mouvements du suspect, ce dernier a été arrêté alors qu'il était sur le point de conclure un marché avec un autre individu, a précisé la même source. Et d'ajouter que la fouille des individus s'est soldée par la découverte de 30 plaquettes de kif traité sur le principal suspect, totalisant un poids de 3 kg. Après l'accomplissement de l'ensemble des procédures légales, les deux suspects ont été présentés devant les juridictions compétentes et placés en détention provisoire, selon la même source.