Les séances de travail regroupant le ministère de l'Education nationale et les organisations syndicales se poursuivent lundi pour la deuxième journée consécutive pour examiner les dispositions et les mécanismes de révision du statut du secteur, et ce dans le cadre de la série de discussions bilatérales entamées depuis le 17 mai, a-t-on appris auprès de ce département.

Dans le cadre de la poursuite des séances de travail bilatérales avec les organisations syndicales et en application des orientations du président de la République, le ministre de l'Education Mohamed Ouadjaout poursuit, au siège de son département, ses rencontres avec les syndicats pour examiner les dispositions et les mécanismes de révision du statut du secteur, précise la même source.

Selon le calendrier arrêté à cet effet et annoncé par le ministère de tutelle, le programme de cette journée prévoit une rencontre du premier responsable du secteur avec le syndicat national des corps communs et des ouvriers professionnels de l'Education nationale (SNCCOPEN), le Syndicat national autonome des professeurs d'enseignement secondaire et technique (SNAPEST) et le Syndicat national autonome des conseillers de l'Education (SNACE).

Le premier responsable s'était réuni dimanche avec le Syndicat national autonome des professeurs de l'enseignement primaire (SNAPEP), le Syndicat national des superviseurs et d'adjoints de l'éducation (SNSAE) et le Syndicat algérien des travailleurs de l'Education.

Selon un communiqué du ministère de l'Education nationale, cette série de rencontres est consacrée à "la révision des questions à caractère socioprofessionnel concernant les personnels du secteur, et procède de la volonté sincère d'instaurer une nouvelle approche privilégiant le dialogue et la concertation dans le traitement des problèmes posés et permettant un un échange de vues sur de nombreuses questions liées à l'éducation, dans le cadre de la confiance et du respect mutuels".

Ces rencontres interviennent, comme l'a précisé auparavant le ministre du secteur, dans une démarche visant à consacrer "le principe du partenariat avec tous les partenaires du secteur", à travers l'organisation d'une série de rencontres collectives et bilatérales les dernières en date étant celles tenues du 29 avril au 06 mai 2021. Il a en outre souligné que "le ministère est ouvert à toutes les approches et propositions qui seront présentées par les syndicats en vue de trouver les mécanismes et les modalités permettant la révision du statut de façon à satisfaire tous les représentants des personnels du secteur".

A noter que dans le cadre de la poursuite de la série de rencontres consultatives périodiques tenues avec les partenaires sociaux, le ministère de l'Education nationale avait annoncé l'organisation des séances de travail bilatérales avec toutes les organisations syndicales du secteur (23 syndicats), selon un calendrier arrêté à partir du 17 mai 2021".

Le ministère a affirmé que cette série de rencontres tend à consolider la culture du dialogue "sérieux et franc" avec le partenaire social ", à "renforcer la bonne gouvernance au sein du secteur et à contribuer à faire face aux difficultés et défis, en tenant compte de l'intérêt suprême du pays et en faisant montre d'un sens élevé de responsabilité et de conciliation dans un cadre de confiance afin de mettre en place une stratégie nationale globale et intégrée pour la relance du système éducatif".