Les copies des livres scolaires seront distribuées à partir d'aujourd'hui dans tous les établissements primaires à travers tout le territoire national de l'Education nationale, au profit des élèves de la 3e, 4e et 5e année, en vue d'alléger le poids du cartable scolaire, a indiqué, hier, un communiqué du ministère. "En application des mesures visant à alléger le poids du cartable pour les élèves du cycle primaire, et au moment où l'opération de fourniture du livre scolaire dans ses deux formules (vente et à titre gracieux) touche à sa fin, et en application du plan d'action du Gouvernement issue du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministère de l'Education nationale procèdera pour la première fois, à partir de lundi 17 octobre 2022, à la dotation des écoles primaires à travers l'ensemble du territoire national des copies des livres scolaires, au profit des élèves de la 3e, 4e et 5e année primaire". L'opération de distribution de ces copies qui profitera à 3 millions d'élèves sera prise en charge par les centres de wilaya et le s centres régionaux de distribution des documents pédagogiques (CRDDP), relevant de l'Office national des publications scolaires (ONPS). Il s'agit de "fournir des copies conformes aux livres scolaires dédiés aux élèves de la 3e, 4e et 5e année du cycle primaire soit 8 titres pour chaque élève de 3e année, 8 titres pour chaque élève de 4e année et 9 titres pour chaque élève de 5e année primaire", précise la même source. Ces copies sont la propriété des écoles et seront utilisées en classe par les élèves des niveaux concernés. Chaque élève des niveaux susmentionnés aura en sa possession un livre, acheté ou obtenu gratuitement selon le cas, qu'il gardera à son domicile, et un second exemplaire à l'école. "le manuel scolaire numérique sera exploité, dans les prochains jours, pour tous les niveaux d'enseignement des trois paliers après la finalisation de la distribution des copies des manuels scolaires qui fera l'objet d'un prochain communiqué". Le ministère de l'Education nationale a félicité les élèves et leurs parents "après l'adoption de cette mesure qui s'ajoute à plusieurs mesures prises pour alléger le poids du cartable dans le cadre de la concrétisation des décisions de M. le Président de la République", appelant tous les concernés par cette opération, notamment les parents à adhérer pleinement et efficacement pour la réussite de cette démarche visant à préserver la santé de nos enfants".