Les représentants du ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des Micro-entreprises ont examiné, jeudi à Alger, les moyens de coopération et de partenariat avec des experts de l'Agence allemande de la coopération internationale (GIZ) dans le domaine de l'économie verte et circulaire, a indiqué un communiqué de ce ministère délégué.

La rencontre s'est déroulée en présence du Conseiller à la coopération près le ministre délégué, Zakaria Moghni, le chargé de gestion de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE) en sus des cadres du ministère et des annexes ANADE et de l'Agence nationale de gestion du Microcrédit (ANGEM), a précisé la même source.

Les experts de la GIZ ont écouté des exposés sur l'entrepreuneuriat vert, l'appui à la création des micro-entreprises activant dans le domaine de l'environnement et du développement durable, les réformes opérées dans le secteur, la stratégie mise en place par le ministre délégué chargé des micro-entreprises, Nassim Diafat ainsi que les micro-activités économiques dédiées à la femme entrepreneure et les projets financés dans ce cadre sur l'ensemble du territoire national.

Pour leur part, les experts de la GIZ ont présenté, lors de cette rencontre, les champs de coopération notamment en termes de récupération et de recyclage des déchets, l'épuration des eaux en sus des voies et moyens d'accompagner les micro-entreprises activant en la matière, a ajouté le document.