Les services des douanes ont procédé, en coordination avec les services de sécurité, à la saisie de quantités considérables de produits de consommation et autres marchandises destinés à la contrebande dans plusieurs wilayas du pays, a indiqué samedi, un communiqué de la Direction générale des douanes (DGD). "Dans le cadre des efforts conjoints menés sur le terrain par les services opérationnels des brigades des douanes, en coordination avec les services de sécurité, les agents de la brigade polyvalente des douanes relevant des services de l'Inspection divisionnaire des douanes d'El Oued territorialement rattachée à la Direction régionale des douanes d'Ouargla, ont intercepté en coordination avec les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), un véhicule étranger chargé de marchandises", précise le communiqué. 161 litres de l'huile de table, 24 boîtes de lait pour enfants (400 grammes), 2.760 paquets de biscuit, 8.430 boîtes de jus, 10 bidons de cacahuètes salées de 50 kg, 20 cartons de chocolat, 3 cartons de papier blanc et de 350 sacs en plastique ont été saisis", indique la même source. L'opération "s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la contrebande notamment des produits de large consommation subventionnés en vue de préserver la stabilité du marché national, en application des instructions des hautes autorités du pays visant à assurer au citoyen un approvisionnement permanent et continu en produits de consommation", ajoute le communiqué.Par ailleurs, dans le cadre des efforts soutenus menés sur le terrain par les services opérationnels des brigades douanières, les agents de la Brigade douanière mobile de Constantine et de la Brigade douanière polyvalente de Tadjenanet, relevant toutes deux de la Direction régionale des Douanes de Constantine, ont arrêté un camion chargé de 50 fusils de chasse avec leurs accessoires, 60 tubes métalliques pour fusils de chasse, 50 flèches, 520 appareils Bluetooth et 280 chargeurs de téléphones portables, a indiqué la Direction générale des Douanes, faisant état de la saisie, lors de l'opération, d'une somme d'argent en dinars et de la marchandise utilisée pour dissimuler les objets incriminés. Dans une opération distincte, les agents de la Brigade douanière mobile de Ouled Djellal, relevant de l'Inspection divisionnaire des Douanes de Biskra, ont arrêté un véhicule de tourisme cha rgé de 3.000 paquets de cigarettes de marque étrangère (HP). Ces deux opérations entrent dans le cadre de "la mission de contrôle des Douanes algériennes pour la lutte contre la contrebande, sous toutes ses formes, la protection de l'économie nationale et la préservation de la santé des citoyens".