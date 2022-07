Les services des Douanes ont procédé à la saisie de plus de 9,3 millions de comprimés de "Dexaméthasone" et plus de 10 000 litres de carburants, a indiqué mardi un communiqué de la Direction générale des douanes.

"Dans le cadre des efforts conjoints des services opérationnels des brigades des Douanes, menés sur le terrain en coordination avec les services de sécurité dans le cadre de la lutte contre les différentes formes de contrebande et d'atteinte à la santé et à la sécurité des citoyens, les agents de la brigade mobile relevant des services de l'Inspection divisionnaire des Douanes de In Salah ont mené une opération qui s'est soldée par la saisie de 9.301.023 comprimés de Dexamethasone, dissimulés dans des caisses de fruits à bord d'un camion et l'arrestation de deux individus", lit-on dans le communiqué.

Dans le cadre d'une autre opération, les agents de la brigade polyvalente de Reggane, relevant de l'Inspection divisionnaire des Douanes, ont mené une descente dans deux entrepôts suspects, en coordination avec les éléments de l'ANP et de la Gendarmerie nationale qui a permis la saisie de 8200 litres de Mazout et 2000 litres d'essence dissimulés dans 51 tonneaux, conclut le communiqué.