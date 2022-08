Les agents de la Brigade mobile relevant des services de l'Inspection divisionnaire des Douanes d'Adrar ont procédé à la saisie d'un fusil mitrailleur de type "FMPK" et de munitions de guerre (661 balles), indique samedi un communiqué de la Direction générale des Douanes (DGD). "Dans le cadre des efforts conjoints des services opérationnels des brigades des Douanes, menés sur le terrain en coordination avec les services de sécurité, les agents de la brigade mobile relevant des services de l'Inspection divisionnaire des Douanes d'Adrar ont mené une opération qui s'est soldée par la saisie d'un fusil mitrailleur de type +FMPK+ et des munitions de guerre (661 balles)", précise le communiqué. Cette opération s'inscrit "dans le cadre des missions des services des douanes algériennes et la mobilisation de ses agents pour lutter contre toutes formes de contrebande notamment le trafic d'armes et de munitions, outre la lutte contre le crime organisé et la préservation de la sécurité et la stabilité du pays", conclut la source.