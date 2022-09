Les services douaniers ont saisi plus de 6000 litres de mazout et plusieurs équipements utilisés dans la contrebande à Tamanrasset ainsi que 4000 litres de mazout à Béchar, a indiqué samedi un communiqué de la Direction générale des douanes (DGD). Dans le cadre des efforts menés sur le terrain par les services de la brigade régionale de lutte contre la contrebande, la brigade polyvalente d'In Amguel, relevant de l'Inspection divisionnaire des Douanes de Tamanrasset, a saisi en coordination avec les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), quelque 6.600 litres de mazout, 99 générateurs électriques, 37 marteaux-piqueurs, 2 filtres à air, 1 moteur de broyeur à boulets pour l'or, 7 bouteilles de gaz butane, 5 bâtons de dynamite ainsi qu'un camion et un motocycle utilisés comme moyens de transport dans la contrebande, précise la même source. Dans le même sillage, les agents de la brigade polyvalente de Timiaouine, relevant de l'Inspection divisionnaire des Douanes d'Adrar, ont réussi à saisir, en coordination avec les éléments de l'ANP et des gardes-frontières, quelque 4000 litr es de mazout à bord d'un camion, note le communiqué. Ces opérations s'inscrivent "dans le cadre des missions de protection accomplies par les agents des Douanes algériennes, mobilisés nuit et jour à l'effet de contribuer à la lutte contre tout type de contrebande", a conclu le communiqué.