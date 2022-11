Le spectacle "Djazaïr zinet el bouldane", une fusion originale entre la musique universelle et le répertoire classique algérien revisité à travers ses illustres compositeurs, a été animé jeudi soir à l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaih en présence de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji. Produit par l'Opéra d'Alger, le spectacle associe les trois ensembles artistiques de l'opéra, à savoir l'orchestre symphonique, l'orchestre andalou et celui de la chorale polyphonique. Sous la direction artistique de Fatma- Zahra Namous, cette création allie musique, chants traditionnels interprétés en choeur et en solo en plus d'interludes poétiques rendus par le conteur Abdelmoumène Houa. Sous la baguette du maestro Lotfi Saidi, également chef de l'orchestre symphonique, musiciens, chanteurs et choristes ont revisité de célèbres pièces puisées dans le riche répertoire universel symphonique et la musique algérienne.