Au moins 8.556 touristes, nationaux et étrangers, ont visité le Tassili N’ajjer, dans la wilaya de Djanet (extrême Sud-est du pays), depuis l’ouverture en octobre dernier de la saison du tourisme saharien, a indiqué mercredi la Direction locale du Tourisme et de l’Artisanat (DTA).

La région a enregistré l’afflux de 660 touristes étrangers, de différentes nationalités, et 7.891 touristes nationaux, a précisé le DTA, Alamine Hamadi.

Ces flux de touristes traduisent une reprise de l’activité dans la région, surtout après la levée des mesures conservatoires décidées par les pouvoirs publics pour freiner la propagation de la Covid-19, ainsi que la reprise progressive des activités des agences de tourisme et du transport aérien, a-t-il expliqué.

Le secteur a arrêté, en coordination avec différents partenaires, un programme diversifié pour assurer la réussite de la saison touristique saharienne qui s’étale d’octobre à avril, et ce à travers l’organisation d’activités culturelles, à l’instar de la manifestation "Aknane Akallil" (patrimoine de mon pays).

Cette manifestation, à laquelle ont pris part plusieurs instances et associations culturelles de différentes régions du pays, vise la valorisation et la sauvegarde du riche patrimoine matériel et immatériel national, avec la participation de plusieurs instances et associations culturelles de différentes wilayas du pays.

Des circuits touristiques ont aussi été prévus au profit des visiteurs et des amoureux du tourisme d’aventure, visant à faire connaître divers sites archéologiques, touristiques et naturels de la région, mais aussi le patrimoine culturel matériel et immatériel du Tassili N’ajjer, à travers les activités folkloriques et les jeux traditionnels à l’exemple des courses de méharis et du ski sur sable, a ajouté Hamadi.

Avec son patrimoine séculaire authentique, la wilaya de Djanet est une destination touristique privilégiée dotée d’un parc national culturel du Tassili qui s’étend sur 138.000 km2, considéré comme un véritable musée à ciel ouvert renfermant une diversité d’atouts fabuleux, dont des gravures et peintures rupestres, des dunes de sable, des reliefs montagneux, des Gueltas et plans d’eau, des espaces verdoyants, et une richesse avifaune et faunistique rare.