Un plan d'action multisectoriel a été élaboré pour sécuriser les biens et le patrimoine culturel et naturel du parc culturel du Tassili N’Ajjer dans le territoire de la wilaya de Djanet, a-t-on appris samedi auprès des responsables de cet organisme culturel.

Le plan, élaboré et mis en œuvre par plusieurs organismes et secteurs, tels que l’office du parc culturel, les services de la gendarmerie nationale, la brigade régionale des douanes pour la protection du patrimoine et la conservation des forêts, prévoit des missions sur le terrain pour lutter contre les diverses formes de vandalisme qui affectent les biens culturels et les sites archéologiques et naturels de la région.

Il s’agit également de la lutte contre le braconnage, qui constitue une menace réelle pour les animaux protégés, en particulier les espèces rares et menacées, a indiqué le directeur de parc culturel du Tassili, N’ajjer Boudiaf Mohamed.

Parallèlement, un programme de sensibilisation est en cours d’exécution à travers les réseaux sociaux et sur les ondes de la radio locale, visant la sensibilisation des citoyens sur l'importance de la préservation du patrimoine culturel matériel et immatériel de la région, tout en mettant en évidence la responsabilité sociale du citoyen, a-t-il ajouté.

"Il est de la responsabilité du citoyen de contribuer à la préservation de cette richesse culturelle des dangers auxquels elle est confrontée, en signalant tout cas d'agression qui affecte les sites archéologiques naturels et culturels", a souligné M. Boudiaf.

Ce processus s'inscrit dans le cadre de la gestion participative du patrimoine environnemental et culturel, de la préservation de la biodiversité d'intérêt mondial et utilisation durable des services écosystémiques dans le parc culturel national du Tassili N’ajjer qui couvre une vaste superficie s'étendant sur 138.000 kilomètres carrés.

Cet espace culturel naturel classé sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1982 est riche en sites géologiques et de gravures rupestres.