Suite à sa récente expansion en Afrique du Nord, DHL Global Forwarding, le leader international dans le secteur des services de fret aérien, maritime et routier, a annoncé l’ouverture d’un bureau à Alger pour faire face à la demande croissante en solutions logistiques et de transport en Algérie et à travers l’Afrique du Nord. Le nouveau bureau DHL, installé sur une superficie de 300 m², est entré en service en octobre 2021. DHL a également ouvert un bureau supplémentaire à Hassi Messaoud afin de mieux servir ses clients locaux du secteur pétrolier et énergétique en assurant le suivi sur le terrain, le dédouanement, la documentation, le traitement des expéditions par fret aérien et terrestre à l’aéroport de Hassi Messaoud et aux frontières entre l’Algérie et la Tunisie. DHL prévoit l’ouverture d’un troisième bureau à Oran dans le futur en accord avec sa stratégie de croissance en Algérie. DHL a également annoncé la nomination de Kareem Aziz, un vétéran du secteur avec plus de 20 ans d’expérience dans ce domaine, au poste de Country Manager pour l’Algérie. Jusqu’à récemment, Kareem était responsable des ventes DHL pour l’Afrique du Nord. Magued Ragheb, PDG Afrique du Nord chez DHL Global Forwarding, déclare : « DHL Global Forwarding place de grands espoirs dans la croissance dans la région, et nos nouvelles activités en Algérie étayent cette stratégie générale visant à assurer une croissance commerciale durable sur les marchés clés du Moyen Orient et d’Afrique. Ces nouveaux bureaux en Algérie aideront les entreprises dans le pays à explorer les possibilités transfrontalières étendues offertes par le réseau DHL, et établiront des synergies pour stimuler le niveau des services généraux et de la satisfaction des clients dans la région et au-delà. ». Les clients de DHL Algérie auront accès à la plateforme logistique numérique Saloodo!, à l’intégralité de la gamme des services de courtage en douane CDZ et à des projets sectoriels. Les activités de DHL Algérie répondront essentiellement aux besoins de logistique et de fret aérien et maritime dans les domaines du pétrole et du gaz, de l’automobile, de l’énergie, des sciences de la vie, de la santé ainsi que du secteur électromécanique. Kareem Aziz, Country Manager de DHL Global Forwarding en Algérie, précise : « Maintenant que nous sommes enfin présents en Algérie avec notre propre bureau et notre propre organisation, notre expansion permettra à nos clients d’accéder aisément aux marchés internationaux et à notre

réseau mondial d’experts. Les nouveaux bureaux proposent un large éventail de services, y compris la surveillance des services de dédouanement transparents par nos partenaires locaux, et faciliteront aussi les opérations de gateway. DHL s’étant établie comme leader du marché des transports et de la logistique dans la région, son expansion en Algérie est une étape décisive pour nos projets de croissance en Afrique. Nous sommes impatients d’accélérer le commerce intra-africain et de soutenir la croissance économique régionale. » L’Algérie est la quatrième économie d’Afrique, portée par des tendances fortes dans le domaine pétrogazier et les sciences de la vie. Dans le cadre de sa Vision 2030, l’Algérie cherche à renforcer son économie non pétrolière avec des secteurs d’avenir, tels que l’industrie manufacturière à haute valeur ajoutée dans le domaine de l’électronique et de la santé. Les projets d’infrastructure contribuent à une part très importante du PIB algérien, qui continuera à progresser en raison de la croissance de la population et des efforts du gouvernement pour encourager les secteurs hors hydrocarbures.