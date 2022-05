Les éléments de la brigade de la Police générale de la 7ème Sûreté urbaine de Bologhine (Bab El Oued), accompagnés des agents de l'Inspection régionale du Commerce de la même circonscription, ont procédé au retrait et à la destruction d'une "quantité importante" de denrées alimentaires impropres à la consommation, après une opération de contrôle qui a touché 13 commerces d'alimentation générale situés à proximité d'établissements éducatifs, et ce dans le cadre de la préparation des examens du Brevet d'enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat, a indiqué, lundi, un communiqué des services de la Sûreté nationale. L'opération de contrôle, qui a touché 13 locaux commerciaux, et au cours de laquelle plusieurs infractions aux règles d'hygiène sanitaire et de salubrité ont été relevées s'est soldée par le retrait et la destruction d'une quantité importante de produits alimentaires impropres à la consommation, ajoute la même source. L'opération a également été l'occasion de sensibiliser à la nécessité de respecter le protocole anti-Covid19. De son côté, l'Inspection régionale du Commerce, en présence des agents de la police, a procédé à la suspension de l'activité d'une boulangerie avec mise sous scellés de trois (3) fours et trois (3) pétrins de grand format, avec des mises en demeure à l'encontre de certains commerçants pour l'aménagement de leurs locaux et des convocations pour d'autres, afin de parachever les procédures nécessaires, conclut le communiqué.