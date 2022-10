Les nouveautés présentées à ce salon spécialisé vont des différentes utilisations de la 5G et de l'intelligence artificielle, en passant par la sécurité et la gestion numérique des entreprises et des services publics, jusqu'à l'utilisation des nouvelles technologies dans les services, comme le tourisme, et la fabrication des voitures électriques.

Parmi les solutions les plus en vue lors de ce salon auquel participent plus de 5.800 entreprises et startups d’une centaine de pays, figurent notamment celles proposées par l’entreprise chinoise Huawei, qui a présenté un large éventail d'innovations sur la 5G, ouvrant la voie à la 5.5G, aux architectures 2.0 natives du Cloud, à l'intelligence artificielle, à la cybersécurité et aux applications industrielles.

Ces solutions et avancées technologiques visent, selon les explications données au niveau du stand de l’entreprise, à créer "une nouvelle valeur économique en répondant aux objectifs nationaux de transformation numérique de divers domaines tels que le service public, l’énergie, le transport et la finance", a-t-on expliqué sur place.

Huawei a, ainsi, présenté un système où toutes les infrastructures et applications seront basées sur le Cloud, lequel peut être intégré aux solutions sectorielles du gouvernement et des entreprises.

De son côté, l’entreprise russe Nexign, un fournisseur de solutions de gestion numérique des entreprises de télécommunications, a fait une démonstration d’une solution de pointe pour la transformation en profondeur de ce type d’entreprises, notamment à travers son nouveau produit "Nexign Revenue Management" qui permet de consolider divers flux de revenus sur une seule plateforme convergente.

"Notre solution vise à harmoniser les paysages informatiques des opérateurs de télécommunications en permettant d’accélérer les innovations centrées sur le client, d’étendre les écosystèmes de partenaires, de faire progresser la gestion de l'expérience employé et de réduire les délais de mise sur le marché des nouveaux services", a expliqué Maxim Nartov, responsable auprès de Nexign.

L’entreprise américaine d’informatique Microsoft a apporté, pour sa part, sa vision du Cloud, de la sécurité, des villes intelligentes, de l'énergie, des services publics et de la réalité mixte (une combinaison de réalité augmentée consistant à ajouter un contenu numérique dans un environnement réel).

Elle a, ainsi, donné un avant-goût de ce à quoi ressemblera l'avenir de la réalité mixte notamment à travers un nouveau cas d'utilisation pour son appareil HoloLens 2, qui utilise des technologies Metaverse avancées pour créer une expérience unique pour le tourisme, permettant aux utilisateurs de découvrir virtuellement les attractions notamment d’une ville ou région en utilisant les capacités de l’intelligence artificielle de Microsoft, explique un responsable de l’entreprise.

Par ailleurs, le Gitex 2022 a été l’occasion pour l’entreprise chinoise de fabrication de véhicules électriques, XPeng, d’effectuer le premier vol d’essai de sa voiture volante, la "eVTOL flying car X2", à Dubai.