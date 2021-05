Les grands fournisseurs de produits laitiers d’Irlande se sont associés hier avec d’importantes sociétés algériennes pour identifier les moyens efficaces afin de pouvoir conclure des partenariats gagnants-gagnants. Après le succès de la mission commerciale en Algérie organisée par le gouvernement irlandais en 2020, Bord Bia, l’organisme irlandais pour l’alimentation, a lors de la rencontre d’hier mis à profit le Forum irlando-algérien consacré aux produits laitiers pour mettre en relation des fournisseurs irlandais avec de potentiels partenaires commerciaux. L’objectif du forum était par ailleurs de se rapprocher des actuels clients algériens et d’œuvrer ensemble pour trouver des solutions viables sur le plan commercial.

Le secteur algérien des produits laitiers est reconnu à l’international comme un secteur innovant, vecteur de croissance économique et de diversification dans le pays. Celui-ci continue d’investir dans des produits laitiers de qualité venant de pays tels que l’Irlande pour mettre au point des produits laitiers sophistiqués à valeur ajoutée.

En Algérie, la demande en produits laitiers irlandais est principalement axée sur du cheddar (dont l’Irlande est le principal fournisseur), du lait en poudre écrémé et du lait en poudre entier.

En ce qui concerne le Forum irlando-algérien consacré aux produits laitiers, Nicolas Ranninger, responsable de Bord Bia pour l’Afrique, a estimé que l’actuelle vague d’activité commerciale consolidera la réputation de l’Irlande en tant que fournisseur fiable, sûr et durable de produits laitiers en Algérie.

« Le secteur des produits laitiers irlandais continue d’innover, en mettant l’accent sur la qualité, la sécurité et la production de produits laitiers de qualité supérieure pour satisfaire les usages des clients et les besoins des consommateurs », explique-t-il. « Tandis que l’Algérie développe sa propre chaîne d’approvisionnement avec des avancées technologiques, le niveau d’investissement de l’Irlande dans les technologies similaires pour le secteur laitier fait de nous un partenaire idéal pour satisfaire la demande actuelle en matière d’importation. »

Le secteur irlandais des produits laitiers peut s’appuyer sur une riche tradition coopérative, avec la création d’un système laitier dirigé par les coopératives à travers l’Irlande à la fin du XIXe siècle. À l’heure actuelle, le secteur irlandais des produits laitiers reste en grande partie aux mains des exploitants.

Su un autre chapitre, Nicolas Ranninger a tenu à préciser que « l’alimentation est le premier secteur en Irlande ; nous sommes extrêmement fiers de notre secteur agroalimentaire stimulé par les solutions. Nos méthodes d’exploitation basées sur le pâturage naturel, sur notre industrie innovante et compétitive de transformation des produits laitiers, ainsi que sur notre système rigoureux de contrôle de la sécurité alimentaire qui ont permis à l’Irlande de développer un secteur laitier fort et reconnu à l’international. Nous sommes ici pour partager les leçons que nous avons apprises en développant ce secteur et pour s’informer auprès de nos homologues algériens sur leurs propres progrès et leurs priorités et enfin pour savoir comment collaborer afin de fournir des solutions viables sur le plan commercial pour les acheteurs de produits laitiers algériens. »

Le Forum irlando-algérien consacré aux produits laitiers est le deuxième forum organisé par Bord Bia sur ce marché en l’espace de deux ans. Ce forum a également bénéficié des connaissances solides du groupe de recherche GIRA sur les tendances des marchés, des produits laitiers internationaux et la façon dont la COVID-19 influence les comportements des consommateurs.

Le point culminant du Forum laitier de Bord fut la série de rencontres commerciales entre acheteurs algériens et sociétés irlandaises de produits laitiers : les clients ont pu choisir les exportateurs irlandais qu’ils souhaitaient rencontrer sur une plateforme en ligne.