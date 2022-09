Des bateaux de pêcheurs palestiniens ont été ciblés lundi par des tirs de la marine de l'occupation sioniste au large de la bande de Ghaza, rapporte l'agence palestinienne de presse Wafa, citant des sources locales palestiniennes. Les vedettes de l'occupation ont visé les embarcations palestiniennes au large de Beit Lahia dans le nord de l'enclave palestinienne, les forçant à quitter les lieux. La marine de l'occupation sioniste cible quotidiennement les pêcheurs au large de Ghaza par des mitrailleuses lourdes, des obus et des canons à eau, dans le but de bloquer leur activité, pourtant source vitale de revenus pour des milliers de familles palestiniennes. En 2021, quelque 300 agressions ont été commises contre des pêcheurs palestiniens au large de Ghaza par les forces sionistes, faisant trois morts et sept blessés, en plus de 11 arrestations et la destruction de 33 bateaux palestiniens de pêche. Fin août dernier, la marine de l'occupation sioniste a fait couler un bateau palestinien au large de Rafah, au sud de Ghaza, après avoir ouvert le feu su r les embarcations des pêcheurs palestiniens. Ghaza compte environ deux millions de Palestiniens qui vivent dans des conditions très précaires, en raison de l’embargo sioniste permanent imposé à l'enclave depuis près de 15 ans, détruisant l'économie locale et affectant les moyens de subsistance de la population.