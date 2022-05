Des pêcheurs et des agriculteurs Palestiniens ont été agressés dimanche par les forces d'occupation sioniste à Ghaza et Khan Younis, rapportent des médias palestiniens. Selon l'agence palestinienne de presse, Wafa, citant son correspondant, des bateaux de pêcheurs ont été ciblés par des tirs de la marine sioniste au large de Ghaza. La marine de l'occupation sioniste a tiré sur des pêcheurs au large de Sudaniya, au nord-ouest de Ghaza, les forçant à se retirer de la mer. Les pêcheurs sont quotidiennement ciblés par des mitrailleuses sionistes lourdes, des obus et des canons à eau dans le but de limiter leur activité, qui est pourtant une source vitale de revenus pour des milliers de familles palestiniennes. A l'est de Khan Younis, les sionistes stationnées dans les tours militaires ont eux ouvert le feu en direction des terres agricoles dans les villes d'Abasan et de Khuza'a, forçant les agriculteurs à quitter les lieux. Ce n’est pas la première fois que les agriculteurs sont soumis à de telles attaques de la part des forces d'occupation sioniste qui agressent et harcellent quotidiennement les Palestiniens le long de la barrière érigée par l'occupation dans la bande de Ghaza. L'armée sioniste interdit aux Palestiniens de s'approcher à moins de 300 mètres de la clôture entourant l'enclave palestinienne, qu'elle a déclarée unilatéralement zone tampon.