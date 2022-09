La chaîne officielle du colon sioniste a révélé, hier, qu’une enquête a été ouverte sur de « graves soupçons » concernant la mission diplomatique de l’entité sioniste au Maroc, notamment des allégations d'exploitation de femmes par un haut fonctionnaire, de harcèlement sexuel et des allégations d'atteinte aux bonnes mœurs, en plus de graves conflits entre diplomates. Des diplomates et des politiciens de haut rang étaient, de ce pays colonisateur, étaient impliqués dans cette affaire où des jeunes Marocaines ont été abusés sexuellement. C’est le résultat de la « normalisation »…