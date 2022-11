Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed a déclaré, dimanche à Alger, que plus de 5 millions d'élèves du cycle primaire bénéficieront gratuitement du livre numérique scolaire avant la fin de la semaine. "Plus de 5 millions d'élèves du cycle primaire bénéficieront du livre numérique scolaire qui sera mis à leur disposition avant la fin de la semaine", a déclaré à la presse le ministre qui a assisté à un cours spécial commémorant le 68e anniversaire de la Révolution du 1er novembre à l'école primaire Mahmoud Torki de Bouchaoui (ouest d'Alger). "Plus de 3 millions d'élèves scolarisés en troisième, quatrième et cinquième années primaire bénéficieront des mesures d'allègement du poids du cartable, approuvées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", a-t-il précisé.