Des films de cinéastes algériens seront présentés mercredi et jeudi à Tunis dans le cadre d'un cycle de projections-débats dans le cadre du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, ont annoncé les organisateurs. Organisé par l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC), en partenariat avec la Cinémathèque Tunisienne, cet évènement intitulé "Regarder l'Algérie aujourd'hui: des films et des recherches", prévoit la projection de quatre films dont "143 rue du désert" (2019) de Hassen Ferhani, un long métrage documentaire qui s’intéresse à la femme algérienne à travers un portait de Malika, gérante d’un petit commerce en plein milieu du désert algérien, où viennent se ravitailler routiers et voyageurs. "La Parade de Taos" (2009) de Nazim Djemaï et "La chine est encore loin" (2008) de Malek Bensmaïl sont également au programme de cette deuxième session du cycle de projections, suivies par des débats animés par des critiques de cinéma et universitaires. Entamés en juin dernier, ces cycles de projections-débats devront se poursuivre jusqu'à décembre prochain, selon les organisateurs de ces re ncontres qui ont pour objectif de "croiser regards scientifiques et regards cinématographiques sur l'Algérie contemporaine". Créé à Tunis en 1992, l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain est un centre de recherche en sciences humaines et sociales qui réunit des anthropologues, historiens et spécialistes de l'histoire du Maghreb.