Une délégation de quatre petites et moyennes entreprises américaines opérant dans les domaines des ressources en eau, des énergies renouvelables et des hydrocarbures s'est rendue en Algérie du 1er au 4 mars 2022. Les entreprises ont rencontré des responsables gouvernementaux des ministères des ressources en eau et des énergies renouvelables pour mieux comprendre la stratégie de développement stratégique du gouvernement algérien et se sont entretenues avec de potentiels partenaires d’affaires algériens lors de multiples réunions organisées par l'ambassade des États-Unis. S'adressant aux hommes d'affaires et aux potentiels partenaires algériens lors d'une réception à la fin de leur visite de quatre jours, l'ambassadrice des Etats Unis Elizabeth Aubin a déclaré : « Je sais que les Algériens accordent de l’importance au transfert de technologie, et ces entreprises sont prêtes à investir le temps nécessaire pour former les Algériens à utiliser et à adapter leur technologie pour créer une valeur additionnelle.” Les dirigeants de Sujen International, basée en Caroline du Nord, ont expliqué aux responsables de Chams et de SKTM que leur société propose des solutions d'énergie éolienne hors réseau qui sont idéales pour les régions reculées du sud de l'Algérie où le raccordement au réseau électrique est coûteux. Le président de l’entreprise Green Global Technologies également basée en Caroline du Nord a parlé aux directeurs généraux de l'ONA, de l'ONID et de l'ANBT de la technologie innovante et peu coûteuse de son entreprise en matière de traitement des eaux usées. Les dirigeants d'UniXporter et de Wyoming Completion Technologies, quant à eux, ont rencontré des représentants de Sonatrach et de ses filiales pour discuter d'éventuels projets de partenariat dans les domaines de l'exploration, du forage de puits, de la production et du traitement de l'eau. La délégation se rendra ensuite à Dubaï pour participer à Trade Winds, qui est la plus grande mission commerciale et forum de développement commercial dirigé par le gouvernement américain au monde.