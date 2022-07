Des tests de dépistage précoce de l'hépatite C ont été effectués en deux jours en faveur de 1000 personnes des deux sexes, à l'initiative du service d'Hépato-gastroentérologie relevant du Centre hospitalo-universitaire (CHU) Benbadis de Constantine, a indiqué lundi à l'APS son responsable, le Pr Mustapha Boumendjel.L'opération a été initiée dans le cadre d'une campagne de sensibilisation et d'information sur cette maladie, organisée en début de semaine, au titre d'un programme tracé par les responsables de ce service pour la célébration de la journée internationale contre l'hépatite, coïncidant avec le 28 juillet de chaque année, a précisé le même responsable.Le même praticien qui a présidé cette campagne, a affirmé que six personnes parmi ce nombre global ont été retrouvées infectées par le virus de l'hépatite C et transférées vers le même établissement de santé, pour bénéficier des soins et traitements médicaux nécessaires, faisant savoir que la prévention et la prise en charge du malade en matière de vaccins et d'analyses demeuraient les préoccupations principales des services sanitaires aussi bien à l'échelle locale que celle nationale.