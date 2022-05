De nombreuses associations s’intéressant au patrimoine et au folklore dans la commune de Téleghma (Sud de Mila) font montre d'un engouement avéré pour la préservation des traditions équestres en tant que patrimoine immatériel caractéristique de cette région où l’élevage de chevaux est très prisé par la population. Pour Farid Menacer, président de l’association El-Izza oua El-Karama pour la fantasia et la cavalerie, "notre fierté d'appartenir à cette région et notre attachement au patrimoine nous incitent à préserver ce legs" sous le slogan +Les gloires sur les pas des aïeuls+. "Partie intégrante du patrimoine de Téleghma, l’équitation ne se réduit pas aux seules exhibitions, mais c’est un rappel du courage, de la vaillance et de l’héroïsme de nos grands-pères chevaliers, notamment dans leur résistance au colonialisme français", a affirmé Menacer. "La préservation de ce patrimoine et sa transmission sont les missions que s’assigne le mouvement associatif local", a-t-il souligné, rappelant, à ce propos, que son association organise chaque année une manifestation intitulée "Patrimoine culturel de Téleghma" qui regroupe plusieurs dizaines de cavaliers, y compris les enfants de 10-15 ans, concourant dans la façon de monter à cheval et de tirer en même temps au fusil sur un parcours réservé à cet effet. Ces manifestations incluent également des expositions sur l’équitation, le matériel d’élevage équin, la tenue du cavalier et ses armes, avec un stand réservé aux photographies des plus célèbres cavaliers de la région, mais aussi des régions et wilayas voisines qui partagent ce même patrimoine.

-Une nouvelle génération passionnée par ce patrimoine

"Notre activité associative nous a permis de mesurer l’ampleur de l’attachement des citoyens à l’équitation que nous observons à chaque fantasia, à travers l’admiration des spectateurs, notamment les enfants et les jeunes qui insistent pour se prendre en photos avec les cavaliers et leurs nobles montures", a déclaré, de son côté, Ramdane Mehaouchi, lui-même cavalier et président de l’association "El-Wiam" pour les fêtes, la cavalerie et la fantasia. Cet enthousiasme du public rassure quant à l’avenir de ce patrimoine qui semble avoir conservé une place singulière en dépit de l’évolution de la vie moderne, a considéré Mehaouchi qui a indiqué qu’en tant qu’Algéri ens, "nous ne pouvons pas nous passer de notre passé même si l’on parait s’en éloigner quelque peu". Pour sa part, le conservateur du patrimoine culturel à la direction de la Culture et des Arts, Lazghed Chiaba, a estimé que "le patrimoine reflète l’idée d’appartenance et l’équitation, en tant qu’élément du patrimoine immatériel, symbolise l’authenticité, le courage et la vaillance, et ne peut disparaître notamment avec les efforts qui sont déployés pour sa préservation". Parmi ces efforts, figurent les actions menées par les associations de la commune de Téleghma pour redynamiser l’élevage équin et préserver les traditions liées à l’équitation à travers les spectacles de fantasia, très appréciés lors des fêtes et des grandes occasions, a relevé le même responsable. Ces spectacles de cavaliers en costumes traditionnels, exhibant leur adresse et l’élégance de leurs montures, embellissent de plus en plus les fêtes de la région, tout comme la musique folklorique chaouie typique de la région, a souligné Lazghed.