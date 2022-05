Le 30 mai 2022, Viber s’est rendue, à Alger, pour leur première table ronde média, afin de présenter l'offre destinée aux entreprises. Aux représentants des médias présents, l'équipe Viber a partagé son point de vue sur quelques sujets clés, comme les défis actuels de l'industrie, les avantages des solutions Viber for Business, ainsi que l’objectif de la marque de devenir une super-application.

-Une nouvelle ère pour la communication entre les consommateurs et les marques

Le nombre d'heures que les utilisateurs passent sur leur mobile chaque jour continue d’augmenter. Plus important encore, 95 % des internautes se servent d’applications de chat et de messagerie. Les utilisateurs souhaitent pouvoir gérer davantage de tâches sans changer d’application. Ils ont tendance à passer beaucoup de temps sur leurs applications préférées, dont les outils de messagerie font souvent partie. Par ailleurs, les internautes souhaitent dialoguer avec des marques via des applications de messagerie : 74 % des utilisateurs préfèrent échanger des messages avec les entreprises si c’est une personne réelle qui leur répond. Dans un monde où le smartphone est omniprésent, il devient déterminant pour les marques de contacter les utilisateurs là où ils se trouvent. Viber est bien placé pour tirer profit de ces tendances : rien qu'en Algérie, la marque a facilité plus d'un milliard d'appels et douze milliards de messages, et créé d’innombrables liens entre les utilisateurs et les marques.

-Viber for Business : des solutions pour l'interaction marque-consommateur

D'un point de vue commercial, Viber propose des solutions publicitaires (annonces natives, stickers ou encore filtres pour des photos et vidéos), des solutions de messagerie (chatbots, messages personnalisés) et des solutions d’appels. Tous ces outils aident les entreprises à interagir avec leurs clients à chaque étape du parcours d’achat. Aujourd'hui, plus de 8500 marques à travers le monde font confiance aux solutions de messagerie d'entreprise Viber pour renforcer la communication avec leurs clients. L'année dernière, l’entreprise a enregistré :

● Une croissance mondiale de 20 % du nombre de chatbots, où les clients obtiennent des réponses automatisées aux demandes en temps réel 24h/24 et 7j/7. Les chatbots offrent une expérience de mini-application pour les marques qui souhaitent proposer leur service sur Viber de manière native.

● 55 % de croissance des messages Viber Business Messages émis dans le monde. L'objectif est de renforcer le lien entre les marques et les clients, grâce à un canal unique. Viber Business Messages rassemble tout ce dont vous avez besoin pour une interaction efficace : d’un canal d’acquisition via des messages promotionnels

personnalisés, jusqu’aux notifications envoyées avec des messages transactionnels, toujours en passant par un service client renforcé grâce aux messages conversationnels.

● Selon Viber, la tendance des messageries professionnelles devrait poursuivre sa croissance à l'échelle mondiale, notamment en Algérie, où l’entreprise a enregistré une augmentation de 243 % des messages professionnels envoyés au cours des 6 derniers mois de 2021.

Pour augmenter leur visibilité et attirer de nouveaux utilisateurs, les marques peuvent également tirer parti des solutions publicitaires Viber. Les publicités natives et non intrusives continuent de gagner en popularité, notamment grâce à différentes options de ciblage. L'année dernière, le volume de publicités sur Viber a augmenté de 70 %, démontrant l'intérêt considérable des annonceurs du monde entier. Parmi les secteurs les plus performants au niveau mondial, il y a la santé et le bien-être, qui ont enregistré une augmentation de 90 %, l'énergie avec +56 % et les transports +51 %. Les nouveaux filtres Viber aident les entreprises à atteindre la génération Z. Les stickers Viber sont d’autres outils créatifs qui permettent aux marques de gagner en visibilité et d’interagir avec leurs clients existants ou potentiels. Cependant, les solutions de messagerie et de publicité ne sont pas les seuls moyens de renforcer le lien entre marques et consommateurs sur Viber. Dans les prochains mois, Viber prévoit deux lancements majeurs : les comptes commerciaux, dédiés aux marques, ainsi que le service Viber Business Calls. Ces deux fonctionnalités permettent aux utilisateurs de trouver leurs marques préférées dans Viber, de consulter leurs pages professionnelles et de les contacter ou leur envoyer un message directement depuis l'application. Les marques et les utilisateurs accordent leur confiance à Viber, dont les engagements de sécurité et de confidentialité sont très forts. La sécurité est intégrée dans l'ADN de l'entreprise, avec des fonctionnalités comme le cryptage de bout en bout et par défaut pour les discussions privées, mais aussi les discussions de groupe et les appels privés. Viber propose aussi l’ajout d’IP sur une liste blanche, des connexions uniquement en HTTPS et un cryptage pour les messages professionnels, pour ne citer que quelques-unes des fonctionnalités qui garantissent la sécurité et la confidentialité des données sur Viber.

-Viber : une application tournée vers le futur

« Aujourd'hui, les utilisateurs préfèrent éviter de jongler d’une application à l’autre. En moyenne, ils passent 77 % de leur temps sur seulement 3 applications, dont près de la moitié sur une seule application. En fait, les utilisateurs d’aujourd’hui cherchent aujourd'hui à accéder à un maximum d’options depuis une seule app, » explique Berina Tanovic, Senior Partnership Manager MENA chez Rakuten Viber. « Les objectifs de Viber à long terme s’inscrivent dans une stratégie globale qui consiste à devenir une super-application pour les consommateurs et les marques. En maximisant les fonctionnalités de l'application, l'utilisateur pourra résoudre autant de tâches que possible sans quitter le confort de Viber, et les marques pourront atteindre leur public cible à chaque étape du parcours client. »