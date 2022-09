Les services de Sûreté de wilaya d'Alger, représentés par la brigade de la police judiciaire relevant de la Sûreté de la circonscription administrative de Bab el Oued, ont procédé au démantèlement d'une bande de quartier qui se livrait à l'agression de citoyens et semait la terreur au sein de la population au moyen d'armes blanches prohibées, a indiqué, lundi, un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Mené sous la supervision du procureur de la République territorialement compétent, le démantèlement de cette bande constituée de (06) individus suspects et repris de justice, a permis de saisir (17) armes blanches prohibées, de 189 comprimés psychotropes, un signal sonore pour bateaux, de 30 millions de centimes, ainsi que (06) téléphones portables, lit-on dans le communiqué. Les mis en cause ont été présentés devant le parquet territorialement compétent pour participation et appartenance à une bande de quartier, association de malfaiteurs spécialisés dans le vol sous la menace d'armes blanches prohibées, détention de produits psychotropes et port d'armes blanches sans motif légitime en vue de semer la terreur parmi les citoyens.