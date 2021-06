Les services de la circonscription administrative d'El Harrach démantelé une bande criminelle spécialisée dans la détention, le stockage, le transport et le trafic de drogues et depsychotropes, activant dans le cadre d'un réseau criminel organisé, indique, mardi, un communiqué de la sûreté d'Alger. Suite à l'exploitation d'informations signalant un individu détenant une quantité considérable de drogues (cannabis) destinée au trafic, un plan bien ficelé avait été mis en place ayant permis l'arrestation du suspect en possession de 4 plaquettes de drogue (398,5g) et d'une somme de 200.000 Da", précise le communiqué. Après enquête, et en coordination avec le Parquet territorialement compétent, "un deuxième suspect a été identifié, celui qui dissimulait la drogue au niveau de son domicile", a noté la source, ajoutant qu'il a été procédé à la saisie notamment de "deux plaquettes de drogues (185g), d'objets tranchants et de découpage et de comprimés psychotropes".