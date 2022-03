Un réseau criminel spécialisé dans le trafic de drogues composé de 7 individus a été démantelé par les services de Sûreté de la wilaya d'Alger, a indiqué, mercredi, un communiqué de ces Services. L'opération menée en coordination avec le parquet territorialement compétent a permis l'arrestation de 7 suspects dont 5 de nationalité étrangère. L'opération s'est soldée par la saisie de 247,33g de drogues dures et la récupération d'une somme de 209.600 DA, de 4 armes blanches prohibées, 3 passeports étrangers, 13 téléphones portables et d'un véhicule touristique outre des outils utilisés dans la préparation de drogues dures et la fabrication de la fausse monnaie, conclut le document.