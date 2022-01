Samsung Electronics a récemment dévoilé le Samsung Galaxy S21 FE 5G, qui offre les caractéristiques haut de gamme préférées des fans dans un ensemble bien équilibré, permettant aux utilisateurs d’explorer et d’exprimer leurs passions. Grâce à son design accrocheur, à son rendement puissant, à son appareil photo de qualité professionnelle et à la connectivité de son écosystème, le Galaxy S21 FE 5G élève les expériences quotidiennes à un niveau supérieur. « Chez Samsung, nous nous concentrons sur l’apport des dernières innovations mobiles à un plus grand nombre de personnes », a déclaré TM Roh, président et responsable des activités MX (Mobile eXperience) de Samsung Electronics. « Nous avons constaté une réponse incroyable aux gammes Galaxy S20 FE 5G et Galaxy S21 5G. Nous avons appliqué la même approche avec le Galaxy S21 FE 5G, en le dotant des fonctionnalités haut de gamme qui comptent le plus pour les fans de Galaxy et en offrant une expérience mobile qui répond aux besoins des utilisateurs de téléphones intelligents d’aujourd’hui. »

-Plus de moyens d’expression pour les utilisateurs

Le Galaxy S21 FE 5G est doté d’un design haut de gamme qui reprend le cadre Contour-Cut tant apprécié des fans de la série Galaxy S21, intégré de manière harmonieuse au boîtier de l’appareil photo pour un look élégant et unifié. Avec quatre options de couleurs épiques – olive, lavande, blanc ou graphite – les fans de Galaxy peuvent choisir l’appareil qui reflète le mieux leur personnalité et leur style uniques. Associé à une construction élégante et à un fini mat moderne, le Galaxy S21 FE 5G ne manquera pas de faire tourner les têtes et son design fin se glisse facilement dans une poche pour s’adapter à tout style de vie nomade.

-De la puissance quand les fans en ont le plus besoin

Les utilisateurs de Samsung Galaxy ont affirmé que la puissance et l’affichage étaient essentiels pour rester en phase avec le monde actuel, toujours en mouvement. C’est pourquoi le Galaxy S21 FE 5G est équipé de notre processeur Galaxy le plus rapide à ce jour, pour améliorer les périodes de jeu, la diffusion en direct, l’édition vidéo et les expériences multitâches. Les joueurs et les streamers passionnés seront épatés par la qualité des images ultra-précises et des graphiques dynamiques, combinées à un taux de réponse tactile de 240 Hz permettant des réactions rapides comme l’éclair. Qu’il s’agisse de jouer, de faire défiler les médias sociaux ou de visionner vos contenus préférés, le taux de rafraîchissement de 120 Hz est fluide et les contenus sont éclatants sur un écran Dynamic AMOLED 2X. Les batteries longue durée sont également une priorité pour les utilisateurs Galaxy en déplacement, et le Galaxy S21 FE 5G est donc équipé d’une batterie intelligente conçue pour durer toute la journée, du travail à la maison, et partout ailleurs. La batterie est également renforcée par des capacités de charge super rapide de 25W pour vous permettre de charger jusqu’à 50 % en seulement 30 minutes, et de profiter des performances haute vitesse du Galaxy S21 FE 5G sans interruption. Pour un coup de pouce rapide lors de leurs déplacements, les utilisateurs peuvent également recharger leurs Galaxy Buds2 ou Galaxy Watch4 grâce à la fonction PowerShare sans fil du Galaxy S21 FE 5G.

-Les favoris en matière de photos et de vidéos pour les fans de Galaxy

Le Galaxy S21 FE 5G est équipé de la même configuration de qualité professionnelle que celle utilisée pour prendre des photos légendaires sur le Galaxy S21 5G. Les amateurs et les professionnels de la photographie peuvent modifier, publier et partager sans effort des contenus accrocheurs avec leur famille et leurs amis. Grâce à l’amélioration des paramètres du mode nuit, les utilisateurs peuvent améliorer les prises de vue à faible luminosité lorsqu’ils sortent en ville avec des amis et prendre des photos super nettes même lorsque la lumière est faible. Et si vous voulez que tout le monde soit sur la photo, le Galaxy S21 FE 5G vous aide à améliorer vos selfies grâce à une caméra frontale avancée de 32 Mpx. Prenez un selfie de haute qualité avec tous vos meilleurs amis, puis laissez les capacités améliorées de restauration des visages par l’IA vous mettre tous en valeur. De plus, grâce au double enregistrement, vous pouvez suivre l’action devant et derrière vous – il suffit de lancer l’enregistrement pour que la caméra du Galaxy S21 FE 5G capture les images des deux objectifs en même temps.

-Une expérience mobile sur mesure et sécurisée

Le système d’exploitation intuitif Samsung One UI 4 vous permet de concevoir votre expérience mobile idéale afin qu’elle soit adaptée à vos besoins et à votre style. Grâce aux nombreuses options de personnalisation et aux contrôles de confidentialité, c’est vous qui décidez. Avec des possibilités de personnalisation étendues, vous pouvez réimaginer vos écrans d’accueil, vos icônes, vos notifications, vos fonds d’écran, vos widgets et bien plus encore. Pour garantir la tranquillité d’esprit et créer une expérience personnalisée qui va au-delà de l’apparence, One UI 4 sur le Galaxy S21 FE 5G est doté d’un nouveau tableau de bord de confidentialité qui regroupe les contrôles de sécurité et de confidentialité en un seul endroit pratique pour une expérience continue et plus sécurisée.