L'exercice Phoenix Express 2021, la 16e itération de l'exercice maritime nord-africain, a débuté aujourd'hui à Tunis et dans toute la mer Méditerranée et continuera jusqu'au 28 mai.

« Des exercices tels que Phoenix Express 2021 augmentent l'interopérabilité entre les pays participants afin d'accroître la sécurité maritime et de soutenir le commerce mondial », a déclaré le capitaine Harry Knight, directeur de l’exercices Phoenix Express. « Nos exercices maritimes nous permettent de développer nos compétences avec nos partenaires régionaux en apprenant les uns des autres et en travaillant ensemble. »

« Des exercices militaires conjoints comme Phoenix Express approfondissent notre excellente coopération multiforme avec l’Algérie, tout en permettant un environnement maritime plus sûr grâce à la collaboration régionale et à l’interopérabilité », a déclaré Gautam Rana, chargé d’affaires des États-Unis en Algérie.

L’exercice de cette année aura lieu à la base navale de La Goulette à Tunis, en Tunisie. La partie en mer de l’exercice permettra de tester les capacités des forces maritimes nord-africaines, européennes et américaines à répondre à l’immigration illégale et à lutter contre le trafic et le mouvement illicite de marchandises et de matériels. Les 13 pays participant à Phoenix Express 2021 sont la Tunisie, l'Algérie, la Belgique, l'Égypte, la France, la Grèce, l'Italie, la Libye, Malte, la Mauritanie, le Maroc, l'Espagne et les États-Unis.